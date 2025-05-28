Türk Mutfağı Haftası'nda Dakar'da Türk Lezzetleri Tanıtıldı
Türk mutfağının öne çıkan lezzetleri, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen bir resepsiyonla tanıtıldı. Şef Yunus Emre Akkor'un katılımıyla gerçekleşen etkinlikte baklava yapımının incelikleri paylaşıldı.
Türk mutfağının öne çıkan lezzetleri Senegal'in başkenti Dakar'da tanıtıldı.
Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde bir restoranda şef Yunus Emre Akkor'un katılımıyla resepsiyon düzenlendi.
Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ve Dakar YEE Koordinatörü Merve Işık Efe'nin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Dakar'da mukim büyükelçiler, sanat, spor ve siyaset dünyasından isimler katıldı.
Programda, Akkor, davetlilere baklava yapımının inceliklerini gösterdi ve baklavanın tarihi hakkında bilgi verdi.
Resepsiyonda Türk mutfağından lezzetler davetlilerin beğenisine sunuldu.