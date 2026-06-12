Türk mimar Genim, Tunus'ta restorasyon deneyimlerini paylaştı

Türk mimar ve restorasyon uzmanı Dr. M. Sinan Genim, Tunus'ta düzenlenen konferansta dünyadaki restorasyon uygulamalarına ilişkin deneyimlerini paylaşarak tarihi yapıların korunmasının yanı sıra yeniden insan yaşamına kazandırılmasının önemine dikkati çekti.

Tunus İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesindeki Yapılar, Tasarım ve Topluluklar Araştırma Laboratuvarı tarafından düzenlenen "Dünyadan Mimari Eser Restorasyonu Deneyimleri" başlıklı konferansa, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, akademisyenler, öğrenciler, mimarlar ve kültürel miras alanında çalışan araştırmacılar katıldı.

Konferansta konuşan Genim, restorasyonun yalnızca geçmişi korumaya yönelik bir faaliyet olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, tarihi yapıların yeniden işlevsel hale getirilerek insan yaşamına dahil edilmesinin önemini vurguladı.

Tarihi yapıların "seyirlik objeler" olarak görülmesini doğru bulmadığını ifade eden Genim, bir yapının ancak içinde hayat devam ettiği sürece yaşayabileceğini söyledi.

Kültürel mirasın korunmasına ilişkin yaklaşımları değerlendiren Genim, "miras" kavramı yerine "emanet" kavramının kullanılmasının daha doğru olacağını belirterek, geçmişten devralınan kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret etti.

Restorasyon çalışmalarında insanın ve çağdaş yaşam ihtiyaçlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydeden Genim, tarihi yapıların günümüz koşullarına uygun güvenlik, erişilebilirlik ve teknik altyapı sistemleriyle desteklenmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

Konuşmasında İspanya, İtalya, Avusturya ve Türkiye'den çeşitli restorasyon örneklerine yer veren Genim, tarihi yapıların yeniden işlevsel hale getirilmesinin kültürel hayatın yanı sıra ekonomik canlılığa ve turizme de katkı sağladığını dile getirdi.

Konferansın ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Genim, Tunus'un kültür turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Tunus'un bizim ülkemiz gibi deniz, kum ve güneş turizminden artık kültür turizmine hızla geçmesi lazım. Bu konuda çok büyük potansiyeli var." dedi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan da Türkiye'nin restorasyon alanındaki bilgi ve tecrübesinin Tunus ile paylaşılmasını önemsediklerini belirterek, üniversiteler arası iş birlikleri ve akademik çalışmalar yoluyla bu alandaki iş birliğini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Demircan, Türkiye'nin şehircilik, kültürel miras ve restorasyon alanlarında önemli bir birikime sahip olduğunu belirterek, bu deneyimin Tunus ve Kuzey Afrika ülkeleriyle paylaşılmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Genim'in Tunus ziyareti kapsamında farklı kurumlarda iki konferans daha vermesi planlanıyor.