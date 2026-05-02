Türk Kızılaydan Hitit Üniversitesine gümüş madalya

Türk Kızılay tarafından yürütülen kan bağışı kampanyalarına sağladığı katkı dolayısıyla Hitit Üniversitesine gümüş madalya verildi.

Hitit Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, kan bağışı projeleri ve kampanyalarına destek veren kurumlara kurumsal madalya verilmesine yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, 2025'te düzenlenen kan bağışı kampanyalarında toplam 1054 ünite kan bağışı toplayan Hitit Üniversitesine gümüş madalya verilmesine karar verildiği bildirildi.

Gümüş madalya Türk Kızılay Çorum Şube Başkanı Mustafa Bilgin tarafından Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'e teslim edildi.

Prof. Dr. Öztürk, kan bağışına destek olan akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkür etti.

Bilgin ise Hitit Üniversitesinin 1054 ünite kan bağışı ile Çorum'da ilk kez kurumsal gümüş madalya alan kurum olduğunu ifade ederek, "Kan bağışları ülkemizin kan ihtiyacının karşılanması açısından önemlidir." dedi.

Kaynak: AA / Selçuk Aydın
