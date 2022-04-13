Türk Kızılaydan Erbil'de ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk Kızılaydan Erbil'de ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

AA - Bekir Aydoğan - Güncel
Türk Kızılaydan Erbil'de ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

Türk Kızılay, ramazan çalışmaları kapsamında Irak'ın Erbil kentinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay, ramazan çalışmaları kapsamında Irak'ın Erbil kentinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay, Erbil'e bağlı Şaklava ilçesinde 100 ve Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığında 250 adet gıda kolisi yardımı yaptı.

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanlığında görevli Ahmet Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan yardımlarının her sene Irak'ın belli bölgelerinde gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Dağlı, Türkiye'deki bağışçılara teşekkür ederek, "Türk Kızılay dil, din, ırk, millet ayrımı yapmadan nerede bir ihtiyaç sahibi varsa elini uzatıyor." ifadelerini kullandı.

Kerkük'te 3 gün önce 750 aileye gıda yardımı yaptıklarını hatırlatan Dağlı, yardımların ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirtti.

Dağlı, Musul ve Telafer'de de dağıtımların olacağına işaret ederek, Irak'ta toplamda 4 bin civarında gıda kolisi dağıtılacağını sözlerine ekledi.

AA / Bekir Aydoğan - Güncel

Kızılay, Erbil, Irak, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title