Türk Kızılay, Yemen'de 15 Bin Aileye Kurban Eti Dağıtımına Başladı

Türk Kızılay, Yemen'de 15 Bin Aileye Kurban Eti Dağıtımına Başladı
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Türk Kızılay, Yemen'in Aden, Lahic, Ed-Dali ve Ebyen kentlerinde 15 bin aileye kurban eti dağıtımına başladı. İlk olarak Aden'de 3 bin aileye et verildi.

Türk Kızılay'ın, Yemen'de 4 kentte 15 bin aileye kurban eti dağıtımına başladığı belirtildi.

Türk Kızılay Yemen Temsilcisi İbrahim Ubeyd, AA muhabirine yardımlarla ilgili bilgi verdi.

Ubeyd; Aden, Lahic, Ed-Dali ve Ebyen kentlerinde 3 gün sürecek olan kurban eti dağıtımının başladığını, ilk olarak Aden'de 3 bin aileye et dağıtıldığını ifade etti.

Proje kapsamında, 7 ve 8 Haziran'da 12 bin aileye daha kurban eti dağıtılacağını kaydeden Ubeyd, dağıtımın yoksul aileler, yerinden edilmiş kişiler, özel gereksinimi olanlar ve yetimleri kapsadığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Shukri Hussein - Güncel
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