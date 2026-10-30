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Türk Kızılay Taşköprü Şubesi, Belediye Başkanı Arslan'ı makamında ziyaret etti

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Türk Kızılay Taşköprü Şube Başkanı Hüseyin Seven ve gönüllüler, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı makamında ziyaret etti. Arslan, ilçede gerçekleştirilen hizmet ve çalışmalardan dolayı Seven ile gönüllülere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

KASTAMONU (AA) – Türk Kızılay Taşköprü Şubesinden, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'a ziyaret gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Taşköprü Şube Başkanı Hüseyin Seven ve Kızılay gönüllüleri, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı makamında ziyaret etti.

Arslan, ilçede gerçekleştirilen hizmet ve çalışmalardan dolayı Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Seven ile gönüllülere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA
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