Türk Kızılay, Suriye'nin Süveyda İlinde Acil Yardım Gönderdi

Türk Kızılay, Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde güvenlik koşulları nedeniyle göç eden sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

Türk Kızılay tarafından hazırlanan ve içerisinde gıda kolisi, hazır gıda, su ile çocuk bezi bulunan 2 tır insani yardım malzemesi, Suriye Kızılayına teslim edildi.

Yardımların en kısa sürede Süveyda'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor.

AA muhabirine bilgi veren Türk Kızılay yetkilileri, yardım faaliyetlerinin Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği ile yakın koordinasyon içinde yürütüldüğünü, bölgede ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yetkililer, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile yeni bir sevkiyat planı üzerinde çalışıldığını ve ilerleyen günlerde bölgeye yönelik yardımların artırılmasının planlandığını ifade etti.