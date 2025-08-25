Türk Kızılay, Polatlı'da Mevsimlik Tarım İşçilerine Yardımda Bulundu

Türk Kızılay, Polatlı'da Mevsimlik Tarım İşçilerine Yardımda Bulundu
Türk Kızılay Derneği Polatlı Şubesi, ilçede çalışan mevsimlik tarım işçilerine gıda, giysi ve temizlik malzemesi yardımında bulundu. Polatlı, tarım şehri olarak, işçilerin yaşam koşullarını göz önünde bulundurarak yardımlar yapıyor.

Türk Kızılay Polatlı Şubesi, Adatoprakpınar, Sinanlı, Uzunbey ve Yaralı mahallelerinde yaşayan yaklaşık 750 mevsimlik tarım işçisine gıda, giysi ve temizlik malzemesi dağıttı.

Yardımların dağıtılmasına eşlik eden Türk Kızılay Derneği Polatlı Şube Başkanı Süleyman Yiğit, gerçekleştirdikleri desteklerin yalnızca maddi değil, aynı zamanda manen de "yanınızdayız" mesajı taşıdığını belirtti.

Kurumlarının insani yardım ve dayanışmanın en temel değerlerinden birini gerçekleştirdiğine dikkati çeken Yiğit, "Bu topraklarda yaşayan her bireyin refahı bizim için öncelikli. Polatlı, tarım şehri olması sebebiyle çok sayıda mevsimlik tarım işçisine ev sahipliği yapıyor. Bu kardeşlerimiz, tarlada alın teri dökerek ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyor. Ancak yaşam koşulları zaman zaman zorlayıcı olabiliyor. İşte tam da bu noktada Kızılay'ın merhamet eli devreye giriyor." ifadelerini kullandı.

Adatoprakpınar, Sinanlı, Uzunbey ve Yaralı mahallelerindeki çadırlarda yaşayan yaklaşık 750 kişiye ulaştıklarını anlatan Yiğit, gıda, temizlik malzemeleri ve giysi desteği sağladıklarını kaydetti.

Şanlıurfa'dan gelen tarım işçilerinden Mustafa Çiftçi ise 3 aydır Polatlı'da tarım işçiliği yaptıklarını ve kasıma kadar Uzunbey köyünde soğan hasadını sürdüreceklerini belirterek, "Bize gıda, giyecek ve temizlik malzemesi yardımında bulunan Türk Kızılay'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel
