Türk Kızılay Mardin Şubesi'nden Kurban Bayramı İçin Vekaletle Kurban Kesim Açıklaması

Türk Kızılay Mardin Şube Başkanı Mehmet Derviş, Kurban Bayramı için vekaletle kurban kesime ilişkin açıklama yaptı.

Derviş, yaptığı açıklamada, yurt içi ve Gazze için kurban vekalet ücretinin 13 bin 250, yurt dışı için ise 5 bin 250 lira olarak belirlendiğini belirterek, "Kalbimiz bir, soframız bir" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Türk Kızılay'ın bu yıl da milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Türk Kızılay'ın bu yıl Mardin genelinde 500 kurban toplamayı, dünya genelinde ise 150 bin hisse kurban kesmeyi hedeflediğini bildiren Derviş, şunları kaydetti:

"Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi hayırseverlerden gelen kurban vekaletlerinden elde edilen etler, ülkemizin tamamında ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Kurban bereketini yıl boyu yaşatmayı amaçlayan Hilal Olsun Türkiye konseptiyle hazırlanan kampanyamız, Kurban Bayramı'na kadar devam edecek."

Derviş, vekaletle kesilen kurbanların İslami kurallara uygun, veteriner kontrolünde ve şahitler huzurunda kesileceğini ifade etti.