Türk Kızılay Malatya Şubesi her gün 1500 kişiye iftarlık dağıtıyor

Türk Kızılay Malatya Şubesi, ramazan ayı dolayısıyla her gün 1500 kişiye iftarlık dağıtıyor.

Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, AA muhabirine, kurum olarak yıl boyunca ihtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç insanlara el uzattıklarını söyledi.

Malatya'da kurdukları aşevinde her gün hazırlanan sıcak yemekleri ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırdıklarını belirten Ergül, şöyle devam etti:

"Yemek yapamayan insanlara her gün ulaşmaya çalışıyoruz ve onların evlerine yemek götürüyoruz. Bu bizim olmazsa olmazımız. Üniversite öğrencileri ile hasta yakınlarına ramazan ayı dolayısıyla iftarlık hazırlıyoruz. İhtiyaç sahipleri için yine gıda yardımı ve nakdi yardım yapıyoruz. Öğrencilere burslar veriyoruz. Nerede bir ihtiyaç sahibi varsa ona ulaşmaya çalışıyoruz. Ramazan ayında 1500 kişilik yemeği evlere ulaştırıyoruz."

Türk Kızılay gönüllülerinin özverili çalışmaları ve bağışçıların destekleriyle yardım faaliyetlerini titizlikle sürdürdüklerine işaret eden Ergül, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Filistin'in Gazze kenti ile Somali'ye şube olarak nakdi ve ayni yardımda bulunduklarını dile getiren Ergül, "Herkesi yardıma davet ediyorum. Bu mübarek günlerde şehrimizde, ülkemizde ve dünyamızda yardıma muhtaç çok insan var." ifadelerini kullandı.