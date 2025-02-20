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Türk Kızılay Kemalpaşa Şubesi'nde Çetin Elçiboğa Güven Tazeledi

Türk Kızılay Kemalpaşa Şubesi'nde Çetin Elçiboğa Güven Tazeledi
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Türk Kızılay Kemalpaşa Şubesi'nde gerçekleşen kongrede, Çetin Elçiboğa oyların tamamını alarak başkanlığa yeniden seçildi. Elçiboğa, yeni dönemde sahada daha aktif olacaklarını belirtti.

Türk Kızılay Kemalpaşa Şubesi'nde mevcut başkan Çetin Elçiboğa güven tazeledi.

Şubede gerçekleştirilen kongrede 73 delege oy kullandı.

Oyların tamamını alan tek aday Elçiboğa, başkanlığa yeniden seçildi.

Elçiboğa ilk döneminde Kemalpaşa'ya şube binası kazandırdıklarını belirterek, "Yeni dönemde artık tüm faaliyetlerimizle sahada aktif bir şekilde yer alacağız." dedi.

Kongreye Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış da katıldı.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel
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