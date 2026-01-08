Türk Kızılay ekipleri, Baskil'de sahipsiz hayvanlar için yem ve mama bıraktı

Türk Kızılay ekipleri, Elazığ'ın Baskil ilçesinde soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar için ilçe genelinde belirlenen noktalara yem ve mama bıraktı.

İlçe genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz kedi ve köpekler için Türk Kızılay ekipleri harekete geçti.

Sahipsiz hayvanların yerini tespit eden ekipler, belirlenen noktalara yem ve mama bıraktı.