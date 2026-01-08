Türk Kızılay ekipleri, Baskil'de sahipsiz hayvanlar için yem ve mama bıraktı
Elazığ'ın Baskil ilçesinde soğuk hava ve kar yağışından etkilenen sahipsiz hayvanlar için Türk Kızılay ekipleri, belirlenen noktalara yem ve mama bıraktı.
Sahipsiz hayvanların yerini tespit eden ekipler, belirlenen noktalara yem ve mama bıraktı.
Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN - Güncel