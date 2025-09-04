Türk Kızılay, Diyarbakır'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenledi
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Türk Kızılay tarafından gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında 185 vatandaş bağışta bulundu. Kızılay yetkilileri, bağışta bulunan kişilere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel