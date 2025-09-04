Haberler

Türk Kızılay, Diyarbakır'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenledi

Türk Kızılay, Diyarbakır'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Türk Kızılay tarafından gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında 185 vatandaş bağışta bulundu. Kızılay yetkilileri, bağışta bulunan kişilere teşekkür etti.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Türk Kızılay tarafından 1-4 Eylül'de düzenlediği kampanyada 185 vatandaş kan bağışında bulundu.

Kızılay yetkilileri bağışta bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
Kenan Yıldız'dan çuval çuval para kazanacak imza

Tek imzayla çuval çuval para kazanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En gelişmiş 4 teleskop da ortak görüşte: Dünyaya yaklaşan bir anormallik var

En gelişmiş 4 teleskop da ortak görüşte: Dünyaya yaklaşan anormallik var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.