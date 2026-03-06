Haberler

Türk Kızılay Beylikdüzü Şubesi'nden ortaokul öğrencileri için iftar programı

Güncelleme:
Türk Kızılay Beylikdüzü Şubesi, Yakuplu Ortaokulu öğrencileri için düzenlediği iftar programında müzik grubu ilahiler seslendirdi ve semazen gösterisi sunuldu. Etkinlikte hayırseverlere teşekkür hediyeleri verildi.

Türk Kızılay Beylikdüzü Şubesince, Yakuplu Ortaokulu öğrencileri için iftar programı düzenlendi.

Okulda gerçekleştirilen programa çok sayıda öğrenci katıldı. Program kapsamında öğrencilerden oluşan müzik grubu ilahiler seslendirdi.

Etkinlikte semazen gösterisi de sunuldu.

Programının sonunda, organizasyonun masraflarını üstlenen hayırseverlere hediye takdim edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk
