Türk Kızılay Alaca Temsilciliğinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği

Türk Kızılay Alaca Temsilciliği, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı. Temel gıda maddelerinden oluşan koliler, gönüllüler tarafından dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yurt, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Yurt, "Gönüllülerimizle sahada aktif bir şekilde çalışarak desteklerimizi ulaştırıyoruz. Ramazanın bereketini ve dayanışma ruhunu ilçemizde hep birlikte yaşatmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan
