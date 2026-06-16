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Kızılay, Kerkük'teki Türkmenlere gıda yardımı yaptı

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Türk Kızılay, Irak'ın Kerkük kentinde ekonomik sıkıntı çeken 21 aileye kuru gıda yardımında bulundu. Yardımlar, Irak Kızılayı koordinasyonuyla gerçekleştirildi.

Türk Kızılay, Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Çetin Beyatlı, Türkmenlere yönelik yardımların Türk Kızılay'ın Irak yardım çalışmaları programı kapsamında yapıldığını ifade etti.

Beyatlı, Irak Kızılayı Kerkük şubesi koordinasyonuyla gerçekleştirilen dağıtımda, kentte ekonomik desteğe muhtaç 21 aileye kuru gıda ulaştırıldığını aktardı.

Kerküklü Türkmenlerden Ali İhsan da bölgede ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde, yapılan bu tür yardımlardan dolayı Türk Kızılay'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
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