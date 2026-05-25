Türk Kızılay, Gazzeli çocuklara bayramlık kıyafet yardımı yaptı

Güncelleme:
Türk Kızılay, Kurban Bayramı'nda Gazze'de 1544 çocuğa bayramlık kıyafet dağıttı. 'Neşeli Çocuklar' projesi kapsamında psikososyal destek etkinlikleri düzenlenirken, günlük 30 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı da sürüyor.

Türk Kızılay, Kurban Bayramı dolayısıyla Gazze'de çocuklara bayramlık kıyafet yardımında bulundu.

Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Gazze'de 1544 çocuğa kıyafet ulaştırıldı.

Bayramlık dağıtımının ardından Türk Kızılay ekipleri, "Neşeli Çocuklar" projesi kapsamında yürüttüğü psikososyal destek faaliyetlerini sürdürdü.

Bu kapsamda çocuklarla bir araya gelen ekipler, oyunlar ve çeşitli etkinliklerle onların bayram coşkusuna eşlik etti.

Öte yandan, Türk Kızılay, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde günlük 30 bin kişilik sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
