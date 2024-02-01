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Türk Kızılay Akyazı Şubesi'ne Yeni Gönüllüler Katılıyor

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Türk Kızılay Akyazı Şubesi, misyonlarına destek olmak isteyen yeni gönüllüleriyle güçleniyor. Yasemin Pekin, Hadiye Çamur, Banu Kardeş ve emekli öğretmen Şakir Eroğlu, Kızılay'a üyelik başvurularını gerçekleştirdi. Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, yeni gönüllülerin katılımıyla sosyal yardım faaliyetlerini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Birincioğlu, gönüllülere teşekkür ederek toplumun refahına yönelik çabaları artırarak devam ettireceklerini kaydetti.

Türk Kızılay Akyazı Şubesi, misyonlarına destek olmak isteyen yeni gönüllüleriyle güçleniyor.

İlçede yaşayan Yasemin Pekin, Hadiye Çamur, Banu Kardeş ve emekli öğretmen Şakir Eroğlu, Kızılay'a üyelik başvurularını gerçekleştirdi.

Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, yeni gönüllülerin katılımıyla sosyal yardım faaliyetlerini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bu anlamlı adımları atan gönüllülere şube adına teşekkür eden Birincioğlu, toplumun refahına yönelik çabaları artırarak devam ettireceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Kızılay Akyazı Pekin Sivil Toplum Güncel Haberler

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