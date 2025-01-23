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Türk Kızılay, 13 Yıl Sonra Suriye'ye Yardım Uçuşu Gerçekleştirdi

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Türk Kızılay, Türk Hava Yolları'nın gerçekleştirdiği ilk seferle Suriye'nin başkenti Şam'a yaklaşık yarım ton tıbbi malzeme ulaştırdı. Delegasyon Başkanı Ferhat Sürmeli, yardım faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

Türk Kızılay, Suriye'nin başkenti Şam'a 13 yıl sonra ilk seferini gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla yaklaşık yarım ton tıbbi malzeme ulaştırdı.

Türk Kızılay Suriye Delegasyon Başkanı Ferhat Sürmeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suriye olaylarının başından bu yana Kızılay olarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Suriye rejiminin devrilmesinin ardından vakit kaybetmeden Şam'da delegasyon ihdas ettik." dedi.

Şam'da, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda yardım faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Sürmeli, Suriye'ye 13 yıl sonra ilk seferini yapan uçakla içinde ateşölçerler ve sağlık malzemelerinin bulunduğu yaklaşık yarım ton yardımı Şam'a ulaştırdıklarını kaydetti.

Sürmeli, tıbbi yardımı en kısa sürede ilgili kurumlara teslim edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Eşref Musa - Güncel
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