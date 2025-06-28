ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER AĞIRLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 2 bin 234'üncü yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda ağırlandığını açıkladı. Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve beraberindeki personelimiz; şehit aileleri, gazilerimiz ve gazilerimizin aileleriyle Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü kutladı" denildi.

Caner ÜNVER/ ANKARA,