TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın Kayınvalidesi Defnedildi

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın kayınvalidesi Hatice Kubulay'ın cenazesi, Sakarya'da defnedildi.

Tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) 92 yaşında hayatını kaybeden Kubulay'ın cenazesi, Erenler ilçesindeki Dilmen Yeni Eren Camisi'ne getirildi.

Kubulay'ın cenazesi, helallik alındıktan sonra ikindi vakti kılınan namazın ardından Arifiye ilçesindeki Adliye Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Ergün Atalay ve Kubulay'ın yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, AK Parti Kocaeli milletvekili Sadettin Hülagü, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.