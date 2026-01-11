Haberler

Türk Hekimleri Birliği-İstanbul Grubu lansman toplantısı düzenlendi

Türk Hekimleri Birliği-İstanbul Grubu lansman toplantısı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Hekimleri Birliği İstanbul Grubu, hekimlerin mesleki ve etik değerlerini ön plana çıkarmak amacıyla bir lansman toplantısı düzenledi. Toplantıda, hekimlerin karşılaştığı zorluklar ve İstanbul Tabip Odası'nın etkinliğine dair görüşler ifade edildi.

Türk hekimliğinin etik değerlerini, mesleki birikimini ve toplumsal sorumluluğunu ön plana alan Türk Hekimleri Birliği- İstanbul Grubunun lansman toplantısı yapıldı.

Gaziosmanpaşa'da bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Türk Hekimleri Birliği İstanbul Başkanı Prof. Dr. Salih Aydın, hekimlerin karşı karşıya kaldığı zorlukları dile getirdi.

Aydın, hekimliğin zor ve kutsal bir süreç olduğunu belirterek, "Hekim olmak için 6 yıl çalışıyoruz ve tek bir amacımız var, kendimize, ailemize, çocuklarımıza, halkımıza iyi bir sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. Ama günümüzde hekim olmanın ciddi zorlukları oluştu, ciddi bir stres ve baskı altındayız. İyi bir sağlık hizmeti vermek istiyoruz." dedi.

Daha uygun çalışma şartları ve bireysel haklarının savunulmasını istediklerini ifade eden Aydın, "Bizim hakkımızı savunması gereken asıl kurum tabii ki Tabip Odası. Bütün mesleklerde olduğu gibi hekimlikte de iyi çalışan etkin bir Tabip Odası ihtiyacımız var. Yalnız halihazırda Tabip Odası İstanbul'da özellikle hekim arkadaşlarımızın sorunlarını çözmekten ziyade birçok durumda sessiz kalmayı tercih ediyor." diye konuştu.

Türk Hekimleri Birliği olarak mayıs ayında yapılacak İstanbul Tabip Odası seçimlerine hazırlandıklarını söyleyen Aydın, "Eğer bu odada hekimlerin sözü geçecekse ve hekimlere yardımcı olunacaksa, biz burada olmak istiyoruz. İstanbul Tabip Odasının İstanbul'daki bütün hekimleri ayırmadan, herhangi bir siyasi görüş, siyasi bir kimliğe bürünmeden sadece hekimlerin haklarını savunabileceği bir kurum olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydın, 2 bine yakın hekimin katılımıyla hazırladıkları 40 soruluk anket çalışmasının da sonuçlarını paylaştı.

Anketten çıkan sonuçları istatiksel olarak bilimsel çalışma gibi hazırladıklarını belirten Aydın, bu çalışmada hekimlerin bilinen sorunlarının çok büyük bir yüzdeyle karşılarına geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım

"Gelişmeler iyi değil" diyen Erdoğan'dan önemli bir çağrı var
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Kalabalık grup ABD üssüne saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı

Tepkilerin odağındaki şoföre saldırı! Gündem yaratacak Peker detayı
Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım
Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men

Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Eşi benzeri görülmemiş ceza
İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay