Türk Hayırseverler, Kurban Bayramı'nda Mozambik'teki Yetimlere Yardımda Bulundu

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Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla Mozambik'in Tete eyaletindeki yetimlere yardım ulaştırdı. Gönüllü ekip, çocuklarla vakit geçirip hediyeler dağıttı.

Türkiye'de hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen yardımlar, Kurban Bayramı dolayısıyla Mozambik'in Tete eyaletinde bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekiplerince yetimlere teslim edildi.

"Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" kampanyası kapsamında Mozambik'te bulunan vakfın 11 kişiden oluşan gönüllü ve görevli ekibi, Orphana Dona Teresa yetimhanesini ziyaret etti.

Yetimlerle yakından ilgilenen TDV ekibi, çeşitli hediyeler verdikleri çocuklarla oyun oynayıp vakit geçirdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla yetimhanede bulunan çocuklara, Türk hayırseverlerin desteğiyle temin edilen yardım malzemeleri ve kurban etleri dağıtıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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