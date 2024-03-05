Üye Girişi
Haberler

Türk Hava Yolları kurallara aykırı davranan 332 yolcuyu kara listeye aldı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Türk Hava Yolları (THY) kurallara aykırı davranan 332 yolcunun süreli olarak kara listeye alındığını duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Suç işleyenler hakkında dava açıldı. Lütfen hepimizin güvenliği için uçuş kurallarına uyalım" dedi.

Türk Hava Yolları (THY), kurallara aykırı davranan 332 yolcunun kara listeye alındığını ve suç işleyenler hakkında dava açıldığını açıkladı.

"HEPİMİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN UÇUŞ KURALLARINA UYALIM"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Ekşi, "Az da olsalar 'Kural Dışı' yolcularımız hem bizi üzüyor hem kendilerini üzülüyor. Kurallara aykırı davranan 332 yolcumuzu süreli olarak uçuşa kabulden men edildi maalesef. Ayrıca suç işleyenler hakkında dava açıldı. Lütfen hepimizin güvenliği için uçuş kurallarına uyalım." paylaşımında bulundu.

Türk Hava Yolları kurallara aykırı davranan 332 yolcuyu kara listeye aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türk Hava Yolları Bilal Ekşi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ÇORUM İFTAR VAKTİ | Çorum'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! SURVİVOR'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor All Star 3. eleme adayı kim oldu? Adaya kim veda edecek? ADIYAMAN İFTAR VAKTİ | Adıyaman iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU? Çanakkale'de deprem kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 5 Mart Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 5 MART | İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? Barajlarda son durum nedir? Resmi Gazete bugün (5 Mart) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Tarihte bugün ne oldu? 6 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 5 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 5 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 4 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 3 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 2 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 1 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 1 Mart'ta yaşananlar! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Mart Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 5 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
500

Yorumlar (1)

Hüseyin ÖZKAYA:

Benzer uygulama kamuda her alanda yapılmalı. Kural ihlallerinde hizmetten men cezaları gelmeli.

6
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title