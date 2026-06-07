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İzmir'de "Gençlik ve Havacılık Festivali" sona erdi

İzmir'de 'Gençlik ve Havacılık Festivali' sona erdi
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Milli Savunma Bakanlığı'nca İzmir'de düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali'nde HÜRKUŞ, HÜRJET ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı; vatandaşlar Koca Yusuf uçağına yoğun ilgi gösterdi.

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de düzenlenen "Gençlik ve Havacılık Festivali" sona erdi.

Çiğli ilçesindeki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığındaki festivalde, yerli ve milli HÜRKUŞ eğitim uçağı, HÜRJET jet eğitim uçağı gösteri uçuşu yaptı.

Festival kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

İzleyenler, 45 dakika süren gösteriyi cep telefonlarına kaydederek, dakikalarca alkışladı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da Türk Yıldızlarının gösterisini izledi.

Festivali ziyaret edenler insansız hava araçları ve "Koca Yusuf" olarak bilinen Airbus A400M Atlas uçağına yoğun ilgi gösterdi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin nakliye ve kargo uçağı olan ve önemli operasyonlarda görev alan "Koca Yusuf" isimli uçağı gezmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

"Gurur duyuyoruz"

Festivale gelenlerden Dilek Erdem Tufan (66) AA muhabirine, Türk Hava Kuvvetlerinin 115. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Festivali çok beğendiğini anlatan Tufan, "Gurur duyuyoruz. Koca Yusuf bizim eski değerlerimizden birisi. Uçağa onun isminin koyulması da güzel olmuş. Buraya yakın bir yerde oturuyorum. Her sene gelirim." dedi.

Yağmur Duygu (15) ise festivale arkadaşıyla geldiğini belirterek, "Uçaklar çok güzel. Burada güzel bir ortam var. Bu uçakları görmek ve ziyaret etmek çok gurur verici." diye konuştu.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler
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