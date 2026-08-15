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Türk F-16'ları Estonya'da NATO Görevinde

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği (eAP) misyonu kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait beş F-16 uçağı ile 76 personelin Estonya'nın Amari Hava Üssü'nde konuşlandığını ve müttefik hava sahasının emniyetine katkı sağladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği (eAP) misyonu kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait beş F-16 uçağı ile 76 personelin Estonya'nın Amari Hava Üssü'nde konuşlandığını ve müttefik hava sahasının emniyetine katkı sağladığını bildirdi.

MSB'nin NSosyal hesabından, "Gökyüzünde güven, görevde kararlılık" başlığıyla yapılan açıklamada, NATO görevi kapsamında Türk Hava Kuvvetleri personelinin Estonya'nın Amari Hava Üssü'nde konuşlandığı belirtildi.

Personelin, kritik görevini kararlılıkla sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Gök Vatanımızın çelik kanatları, 5 adet F-16 uçağımız ve 76 kahraman personelimizle, müttefik hava sahasının emniyetine katkı sağlarken, Ay Yıldızlı bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırıyor. Görevimiz net, irademiz güçlü, kanatlarımız daima hazır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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