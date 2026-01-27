Haberler

Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk halk müziğinin usta ismi Seha Okuş, Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Törene yakın dostları, öğrencileri ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı. Sanatçının vefatı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi tarafından duyurulmuştu.

Türk halk müziğinin usta ismi, ses sanatçısı Seha Okuş son yolculuğuna uğurlandı.

Okul için Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına sanatçının yeğeni Müjdat Gezen, yakın dostları, öğrencileri ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı.

Sanatçının yeğeni Fikret Okuş, törende basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gerek basında gerek sosyal medyada olsun, o kadar çok paylaşım oldu ki... Ben inanıyorum ki o bir yerlerde bizlere gülümsüyor. Hepinize geldiğiniz için, bu veda gününde, bu veda anında bizi yalnız bırakmadığınız için, Seha teyzemin tüm sevenlerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Uzun süredir tedavi gören ve son günlerinde yoğun bakımda bulunan 98 yaşındaki sanatçının vefat haberi Müjdat Gezen Sanat Merkezinin sosyal medya hesaplarından duyurulmuştu.

"Hasretinle Yandı Gönlüm" şarkısı ile tanındı

İstanbul Belediye Konservatuvarı ile İstanbul Radyosunda 35 yıl görev yapan sanatçı, Münir Nurettin Selçuk, Şefik Gümeriç, Emin Ongan, Halil Bedi Yönetken, Nevzat Atlığ ve Mefharet Yıldırım'dan dersler almıştı.

"Hasretinle Yandı Gönlüm", "Burçak Tarlası" ve "Seher Vakti Bülbül Ağlar" şarkılarıyla tanınan Okuş, "Dönüş", "Mahpus", "Toprak Ana", "Açlık" ve "Kuma" filmlerinin müziklerini seslendirmişti.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül - Güncel
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun

Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı

Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi

Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu

Nereden nereye! 45 yaşında imza attığı takımı duyanlar inanamıyor