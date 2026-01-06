Türk Gemisi Karadeniz'de Sürüklenerek Kerç Boğazı'nda Karaya Oturdu

(ANKARA) - Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturan ve su olan Türk sahipli HAPPY ARAS gemisindeki üçü Türk 11 mürettebatın tamamının Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) koordinesinde gemiden ayrıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk sahipli bir geminin Karadeniz ile Azak Denizi'ni birleştiren Kerç Boğazı'nda karaya oturduğunu açıkladı. Genel Müdürlüğün resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:

"Karadeniz'de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli HAPPY ARAS gemisindeki 3 ü Türk 11 mürettebatın tamamı AAKKM koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır. Mürettebatın sağlık durumu iyidir. Gelişmeler takip edilmektedir."