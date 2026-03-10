Haberler

Tunus'ta Türk Gastronomi Günleri düzenlendi

Güncelleme:
Tunus'ta düzenlenen Türk Gastronomi Günleri, Türk mutfağını Tunuslu öğrencilere ve davetlilere tanıtarak kültürel bağları güçlendirdi. Üç gün süren etkinlikte çeşitli Türk lezzetleri yapılarak öğrencilere uygulamalı eğitim verildi ve iftar programı ile sonlandı.

Tunus'ta düzenlenen Türk Gastronomi Günleri etkinliği, Türk mutfağının zengin lezzetlerini Tunuslu öğrenciler ve davetlilerle buluşturdu.

Tunus'ta faaliyet gösteren Sidi Zarif Turizm ve Otelcilik Yüksek Enstitüsünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen program, üç gün sürdü.

Program çerçevesinde Türkiye'den davet edilen şef Murat Cüzdanoğlu ile Tunus'ta restoran işletmeciliği yapan Türk şef Ayhan Mersin, enstitüde eğitim gören öğrencilere Türk mutfağının geleneksel yemeklerini uygulamalı olarak anlattı.

Eğitim süresince öğrencilere taş kadayıf, sütlaç, baklava, Hatay usulü irmik helvası, kabak tatlısı, künefe, tepsi kadayıf, domates çorbası, mercimek çorbası, fellah köfte, içli köfte, kıymalı börek, hünkarbeğendi, sebzeli güveç, Osmanlı şerbeti ve ayran gibi Türk mutfağının öne çıkan lezzetlerinin hazırlanışı öğretildi.

Etkinliğin son gününde düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinde görevli Müsteşar Cemil Çağdaş Yıldırım, Kültür ve Tanıtma Ataşesi Yunus Düzcü, büyükelçilik çalışanları, Türk iş insanları, Tunuslu sanatçılar ve yetkililer katıldı.

Enstitü Müdürü Fatma Lahdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlenmesine katkı sağladığını belirterek, gastronomi etkinliklerinin öğrencilerin farklı mutfak kültürlerini tanıması açısından önemli olduğunu söyledi.

Etkinliğin organizatörü Ömer Kızılboğa ise Türk mutfağının uluslararası tanıtımının önemine dikkati çekerek, "Türk mutfağı dünyanın en zengin mutfaklarından biridir ve güçlü bir kültürel mirası temsil eder. Tunus'ta genç şef adaylarıyla bu mutfak kültürünü paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk." dedi.

Kızılboğa, bu tür gastronomi etkinliklerinin Türkiye ile Tunus arasındaki kültürel ilişkileri güçlendireceğine ve turizm başta olmak üzere birçok alanda yeni işbirliklerine katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

