Üye Girişi
Haberler

Türk Eğitim-Sen Samsun 2 Nolu Şube Başkanı MHP Havza İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Eğitim-Sen Samsun 2 Nolu Şube Başkanı Bünyamin Kamçi, MHP Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Kamçi ve beraberindekiler, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ve yönetim kurulu ile bir araya geldi. Yüksel, ziyaretlerinden dolayı Kamçi'ye teşekkür ederek, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. Kamçi ise Yüksel'i seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Türk Eğitim-Sen Samsun 2 Nolu Şube Başkanı Bünyamin Kamçi, MHP Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyarette Kamçi ve beraberindekiler, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ve yönetim kurulu ile bir araya geldi.

Yüksel, ziyaretlerinden dolayı Kamçi'ye teşekkür ederek, "Milliyetçi ülkücü hareket, tüm teşkilatlarıyla bir bütündür, uyum ve ahenk içinde görevlerini en iyi şekilde yerine getirmektedir. Birlik ve beraberliğin neticesinde ilçemizde Cumhur İttifakı'nın seçim kazanmasında büyük rol oynadık. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece millet kazanacak, devlet kazanacaktır." dedi.

Kamçi de Yüksel'i 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı olarak gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Ziyarette sendikanın Samsun şube başkan yardımcısı Zafer Turan ve Havza ilçe temsilcisi Hasan Koç da bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

İbrahim Yüksel Samsun Havza MHP Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sedef Şahin kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Sedef Şahin kaç yaşında, nereli? Sedef Şahin biyografisi! 1 Mayıs'ta borsalar kapalı mı? 1 Mayıs'ta borsada işlem yapılıyor mu? 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI: İşçi ve Emekçiler Bayramı anlamlı, uzun-kısa mesajlar! 1 Mayıs'ta EGO ücretsiz mi, otobüsler bedava mı? Ankara'da 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs'ta kütüphaneler açık mı? 1 Mayıs'ta hangi kütüphaneler açık? Biricik Belediye Başkanı istifa mı etti? DEM Partili Mehmet Begit neden istifa etti, olay ne? #128204 1 Mayıs'ta bankalar tatil mi? 1 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi yollar kapalı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İstanbul'da hangi yollar açık olacak? Alternatif güzergahlar neresi? 1 Mayıs'ta METRO ve OTOBÜS çalışıyor mu? İşçi Bayramı'nda otobüs ve metrolar açık mı? #128653 1 Mayıs'ta hastaneler açık mı? 1 Mayıs'ta aile hekimleri çalışıyor mu? Eczaneler, sağlık ocağı ve hastaneler açık mı? 1 MAYIS KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR | #9940 1 Mayıs'ta kapalı olan yollar hangisi? İstanbul alternatif güzergahlar neler? SON DAKİKA: 1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?#128653 1 Mayıs'ta otobüs, metro, metrobüs, marmaray bedava mı? #128669 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda okullar tatil mi? #128226 1 Mayıs Çarşamba okullar kapalı mı? BAHAR son bölümde ne oldu? Bahar 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? BAHAR yeni bölüm fragmanı izle! İSTANBUL GENELİ: 1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı? #128669 İstanbul'da 1 Mayıs'ta alternatif yollar hangileri? #128651
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title