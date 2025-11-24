Türk Eğitim-Sen Bayburt Şubesi'nin 2. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Türk Eğitim-Sen Bayburt Şubesi'nin 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Kentte bir düğün salonunda düzenlenen kongrede, divan başkanlığının belirlenmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Genel kurulda konuşan Türk Eğitim-Sen Bayburt Şube Başkanı Ahmet Çalışkan, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Milletlerin geleceğinin eğitimcilerin omuzlarında yükseldiğini belirten Çalışkan, "O omuzlar ne kadar güçlü ise toplum o kadar güçlüdür. Biz bu bilinçle hakkı savunduk, adaleti savunduk, eğitimciyi savunduk, savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Her zaman eğitimcilerin yanında olduklarına işaret eden Çalışkan, "Çünkü biz biliyoruz ki eğitimciyi yalnız bırakmak, geleceği yalnız bırakmaktır. Biz hiçbir eğitimciyi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Gönülden inanıyorum ve altını çizerek ifade ediyorum ki bu kongremiz, bu toyumuz gücümüze güç, şevkimize şevk, azmimize azim katacak. Gönülleri bizimle olanları sevindirecek, sevmeyenlerimizi düşündürecektir. Düşündürecektir çünkü durmadan, yorulmadan, bıkmadan yürüdüğümüz hedefimize ulaşmamız çok yakındır." diye konuştu.

Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Çalışkan, yeniden seçildi.

Kongreye, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Muharrem Baykal ve öğretmenler katıldı.