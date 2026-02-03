Haberler

Türk Eczacıları Birliği'nden Kadıköy'deki Saldırıya Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Eczacıları Birliği, Kadıköy'deki bir eczaneye düzenlenen saldırıda iki çalışanın yaralanmasını kınadı ve sağlıkta şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Türk Eczacıları Birliği, Kadıköy'de bir eczaneye düzenlenen saldırıda iki çalışanın yaralanmasına ilişkin "Sağlıkta şiddet kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Türk Eczacıları Birliği (TEB), Kadıköy Çarşı Eczanesi'nde yaşanan saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kadıköy Çarşı Eczanesi'nde görev yapan meslektaşımız Ecz. Safiye Serap Yazıcıoğlu'na ait eczanede, madde bağımlısı olduğu bildirilen bir şahsın gerçekleştirdiği saldırı sonucu iki eczane çalışanının yaralanmış olmasını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Meslektaşımıza ve yaralanan eczane çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Sağlık emekçilerine yönelik şiddet asla kabul edilemez. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini talep ediyor; sağlık emekçilerinin güvenli çalışma koşullarına kavuşabilmesi için yetkilileri bir kez daha acil ve etkili önlemler almaya çağırıyoruz. Sağlıkta şiddetin son bulması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Ademola Lookman'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Lookman'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran sözler
Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Süper Lig devinin yeni golcüsü İstanbul'a geliyor
Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Maltepe'de arkadaşına akran zorbalığı yapan 5 çocuk ve 1 şüpheli tutuklandı

Skandal görüntülerle ilgili çok sayıda tutuklama
Al Ittihad'dan geri adım! Kante Fenerbahçe'ye geliyor

Transfer bu kez bitti! Kante Fenerbahçe'ye geliyor