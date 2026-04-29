Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı İstanbul'da yapıldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Bahçelievler Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Yenibosna'daki bir otelde Türk dünyasının yerel yönetimleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek, ortak projeleri değerlendirmek ve dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen toplantıda, belediye başkanları ve birlik yöneticileri bir araya gelerek, şehircilik uygulamaları, yerel yönetimde işbirlikleri ve ortak projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Birliğin 31 ülkeden 200'e yakın belediyeyle şehirlerin iletişimini güçlendirmek, kültürel mirası korumak ve belediyecilik konusunda rehberlik adına kurulmuş Türkiye'nin uluslararası tek belediye teşkilatı olduğunu ifade etti.

Gazze'nin her zaman en önemli gündemleri olduğunu belirten Altay, "Burada sadece Türkiye'nin değil, 31 ülkeden belediyelerimizin bir birikimi, belediyecilik kültürü var. Bu birikimi Gazze'de yaşayan insanların refahına, huzuruna katkı sunmak adına aktarmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz." dedi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, bu birlikteliğin amacının ve ruhunun çok güzel olduğunu dile getirerek, bundan sonraki süreçte de daha güzel proje ve programlar yapacaklarına inandığını ifade etti.