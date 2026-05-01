Türk Dil Kurumundan "düzeltme işareti" farkındalık çalışması

Türk Dil Kurumu (TDK), mayıs ayı boyunca Türkçenin doğru ve özenli kullanımına dikkati çekmek amacıyla "düzeltme işareti" üzerine bir farkındalık çalışması başlattı.

TDK'den yapılan açıklamada, kamuoyunda düzeltme işaretinin artık kullanılmadığına dair yaygın bir yanılgı bulunduğu belirtilerek, bu işaretin belirli kurallar çerçevesinde halen geçerli olduğu vurgulandı.

Mayıs ayı boyunca her gün düzeltme işaretinin doğru kullanımına örnek teşkil eden kelimelerin paylaşılacağı ifade edilen açıklamada, TDK'nin bu çalışmayla yazım kurallarına yönelik duyarlılığı artırmayı ve dil bilincini pekiştirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
İran'dan Körfez ülkelerine tehdit: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz

Tansiyon düşmüyor! İran'dan Körfez ülkelerine yeni tehdit

Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

Milli takım forma lansmanında Kibariye’yi görünce ağızları açık kaldı

Bir anda karşılarında görünce suratları bu hale geldi

Dünya devinden Barış Alper bombası

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

Yıllarca unutulmayacak görüntü! Sarılıp ağladılar

Milyonların boğazının düğümlendiği anlar

Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

İşte 1 Mayıs'ta görev yapan polislere dağıtılan kumanya

İşte 1 Mayıs'ta görev yapan polislere dağıtılan kumanya
Yasadaki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti: Kan dökmedim

Sistemdeki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti