Türk Dil Kurumu, KKTC'de "Diksiyon Kış Okulu" düzenleyecek

Güncelleme:
Türk Dil Kurumu, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve Atatürk Öğretmen Akademisi iş birliğiyle 26-30 Ocak 2026 tarihlerinde Lefkoşa'da 'Diksiyon Kış Okulu' düzenleyecek. Eğitim, KKTC'li öğretmenlere Türkçenin inceliklerini öğretmeyi hedefliyor.

Türk Dil Kurumu (TDK), KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve Atatürk Öğretmen Akademisi iş birliğiyle 26-30 Ocak'ta Lefkoşa'da "Diksiyon Kış Okulu" düzenleyecek.

Türkçenin her alanda doğru, güzel ve etkili kullanımı konusunda çalışmalarını sürdüren TDK, eğitim alanındaki faaliyetlerini Kıbrıs'a taşıyor.

TDK, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve Atatürk Öğretmen Akademisi iş birliğiyle 26-30 Ocak 2026 tarihlerinde Lefkoşa'da "Diksiyon Kış Okulu" gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin usta spikerleri ve alanında uzman eğitmenler, 5 gün boyunca KKTC'li öğretmenlere Türkçenin inceliklerini anlatacak. Diksiyon Kış Okulu'nda öğretmenler dört ayrı grup halinde, alanında duayen isimlerden eğitim alma fırsatı bulacak.

Atatürk Öğretmen Akademisi yerleşkesinde düzenlenecek eğitim programı, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı ve Türkçenin ses bayrağını daha yükseklere taşımayı hedefliyor.

Programın 26 Ocak Pazartesi günü saat 09.30'daki açılış töreninde, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Atatürk Öğretmen Akademisi Başkanı Prof. Dr. Güner Konedralı ve TDK Bilim Kurulu Üyesi Başspiker Şener Mete konuşma yapacak.

TRT kökenli usta spikerler ve uzmanların yer aldığı eğitimin kadrosunda Şener Mete, Erdoğan Arıkan, Cüneyt Gündoğdu, Murat Atıl, Fulin Arıkan, Füsun Ünsal ve Ekrem Tamer yer alıyor.

