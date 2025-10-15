Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Üniversitelerin İşbirliği Güçleniyor

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Türk Üniversiteler Birliğinin (TÜRKÜNİB) 8. Genel Kurul Toplantısı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapıldı.

Toplantıya, TDT'ye üye ülkelerden çok sayıda üniversite rektörü ve akademisyen katıldı.

TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Özbekistan Yüksek Öğrenim, Bilim ve İnovasyon Bakanı Kongratbay Şaripov, Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev ve diğer yetkililer de toplantıda yer aldı.

TÜRKÜNİB Dönem Başkanlığını yürüten Taşkent Uluslararası Üniversitesi Rektörü İskender Yuldaşev, açılış konuşmasında, başkanlıkları döneminde gerçekleştirdikleri çalışmalar konusunda bilgi verdi.

Özbekistan Yüksek Eğitim, Bilim ve İnovasyon Bakanı Şaripov, toplantının Azerbaycan'daki TDT Zirvesi'nin ardından gerçekleştirilmesinin anlamlı olduğunu belirterek, bu buluşmanın üye üniversiteler arasındaki işbirliğini güçlendireceğine inandığını dile getirdi.

Şaripov, Özbekistan'dan 11 üniversitenin TÜRKÜNİB'e üye olduğunu hatırlatarak, bu toplantıda 6 üniversitenin daha birliğe katılmasının planlandığını söyledi. Ayrıca kısa süre önce faaliyete geçen Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesinin de Özbekistan'ın yükseköğretim alanında TDT üyesi ülkelerle işbirliğini geliştirme konusundaki kararlılığını gösterdiğini kaydetti.

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, üye ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinde yükseköğretim kurumları arasındaki ortak çalışmaların büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ömüraliyev, üniversiteler arasındaki işbirliğinin, TDT ülkeleri arasındaki genel ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Genel Kurulda TÜRKÜNİB'in gelecekteki faaliyetleri kapsamlı biçimde ele alındı.

Toplantıda, Orhun Değişim Programı'nın iyileştirilmesi, birliğin güçlendirilmesi, Araştırma ve İnovasyon Fonu'nun kurulması, TÜRKÜNİB daimi sekretaryasının oluşturulması, Türk Bilim ve İnovasyon Günleri'nin düzenlenmesi gibi konular görüşüldü.

Ayrıca yeni üyelik başvurularının değerlendirildiği toplantıda, başvuran üniversitelerin TÜRKÜNİB'e katılımı oy birliğiyle kabul edildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca Türk Akademisi'nin 2024-2025 dönemi için "Türk Barometresi" bilimsel projesinin sonuçlarıyla ilgili sunum da yapıldı.

Toplantının ardından TÜRKÜNİB'e üye Özbek üniversiteleri tanıtım stantları açarken, etkinlik kapsamında ayrıca üniversiteler arasında ikili görüşmeler de yapıldı.

Türk dünyasında yükseköğretimin daha verimli ve etkin yürütülmesi amacıyla kurulan TDT TÜRKÜNİB'in 7. Genel Kurul Toplantısı, Mayıs 2024'te Azerbaycan'da gerçekleştirilmişti.