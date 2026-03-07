AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan, TDT Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin açıklama Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın İstanbul'da gerçekleştirilmesi, birlikteliğimizin yanı sıra barış ve diplomasi odaklı kararlı duruşumuzun da somut bir adımıdır." ifadelerini kullandı.

Zorlu, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, Türkiye-Azerbaycan ilişkileriyle sosyal medya ve bazı mecralarda Azerbaycan'a yönelik eleştiri, dezenformasyon ve provokasyon içeren paylaşımlara ilişkin yapılan açıklamayı alıntılayarak paylaşımda bulundu.

Kürşad Zorlu, şunları kaydetti:

"Bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında Türk Devletleri Teşkilatının barış ve huzuru önceleyen ve sarsılmaz dayanışma anlayışımızla ortaya koyduğu yaklaşım son derece önemlidir. Özellikle bu kritik süreçte Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın İstanbul'da gerçekleştirilmesi, birlikteliğimizin yanı sıra barış ve diplomasi odaklı kararlı duruşumuzun da somut bir adımıdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, karşı karşıya kaldığımız bölgesel türbülanstan, ülkemizi ve milletimizi tehlikelerden beri tutarak çıkmayı başaracaktır."