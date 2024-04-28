Türk Devletleri Ortak Küp Uyduyla İklim Değişikliğini İzleyecek

Türk devletleri, ortak üretecekleri küp uyduyla iklim değişikliğinin etkilerini izlemenin yanı sıra bundan kaynaklanan sorunlara yönelik çözümler de geliştirmeyi hedefliyor.

Azerbaycan Uzay Ajansı (Azercosmos) Yönetim Kurulu Başkanı Samaddin Asadov, AA muhabirine, uzay ve uydu alanında yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Türkiye Uzay Ajansının ev sahipliğinde düzenlenen Space Technology Conference kapsamında yapılan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Uzay Ajansları 3. Toplantısı için geldiği Ankara'da değerlendirmede bulunan Asadov, toplantının temel konusunun Türk devletlerinin ortak küp uydu üzerine çalışmaları olduğunu söyledi.

Asadov, Azercosmos'un ilk günden bu yana projeyi hem finansal hem de mühendislik kapsamında desteklediğini bildirdi.

Küp uyduların ilk aşamada iklim sorunlarına yönelik veri sağlama üzerine çözümler üretmesini planladıklarını vurgulayan Asadov, "Toplantılarda bu uyduların optik sensörlere sahip olması konuşuldu. Uydular, bu sensörlerden su rezervlerinin idaresi, kuraklık, su seviyesi ve tuzluluk problemleri gibi iklim sorunlarına yönelik veriler sağlayacaktır." dedi.

Asadov, bu tip sensörlerin karbondioksit ve metan gazı emisyonu gibi konularda da çıktı sağlayabileceğini dile getirdi.

Hem Kazakistan hem de Türkiye'nin küp uyduların üretimine yönelik teklifler sunduğunu belirten Asadov, "Bu işin hem finansal hem de teknoloji tarafı var. Burada kimin hazırlayacağından daha da önemlisi, küp uydu projesinin Türk devletlerine sağlayacağı katkıdır." diye konuştu.

"Türksat ile ortaklığımız uzun yıllara dayanıyor"

Asadov, Azerbaycan'ın uzay çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, iki yeni uydu projesine odaklandıklarını ifade etti.

2026 ve 2028'de bu uyduların uzaya fırlatılmasının planlandığını vurgulayan Asadov, 2013'te uzaya gönderdikleri telekomünikasyon uydusunun 2029'da yenisiyle değiştirilmesi çalışmalarının da sürdüğü bilgisini verdi.

Asadov, Türkiye'nin uzay çalışmalarını yakından takip ettiklerini, 2026'da Uluslararası Uzay Kongresi'nin Antalya'da gerçekleştirilecek olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bakü'de geçen yıl gerçekleştirilen söz konusu kongreye dair bilgi ve tecrübelerini Türkiye ile paylaşacaklarını dile getiren Asadov, "Türksat ile ortaklığımız uzun yıllara dayanıyor. Halihazırda bölgelerimizde aktif olarak birbirimizin uydularından istifade ediyoruz. Aynı zamanda Afrika üzerinde Türksat ile çok büyük iş ortaklıklarımız var." dedi.