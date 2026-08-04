Türk Boğazları'ndan 6 Ayda 40 Bin 218 Gemi Geçti

Karadeniz'de, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle saldırılar artmasına rağmen, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından, yılın ilk yarısında toplam 40 bin 218 gemi geçti.

AA muhabirinin, Denizcilik Genel Müdürlüğü istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, Türk boğazları, uluslararası on binlerce gemiye geçiş sağlamaya devam ediyor.

İran-ABD/İsrail Savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda geçişlerin sekteye uğradığı ve küresel ticaret sisteminin ciddi dönüşümler geçirdiği yılın ilk yarısında, Türk boğazları stratejik önemini korudu.

Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı dron saldırıları yoğunlaşmasına rağmen, Türkiye'nin İstanbul ve Çanakkale boğazlarından, yılın ilk yarısında toplam 40 bin 218 gemi geçti.

İstanbul Boğazı'ndan bu yılın ilk 6 ayında geçen gemi sayısı 19 bin 277, Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemi sayısı ise 20 bin 941 olarak hesaplandı.

Geçen yılın aynı döneminde söz konusu boğazlardan geçen gemi sayısı 40 bin 988 olmuştu. Bu gemilerin 19 bin 381'i İstanbul'dan 21 bin 607'si ise Çanakkale'den geçiş yapmıştı.

En fazla genel kargo gemisi geçti

Tiplerine göre sınıflandırıldığında, boğazlardan geçen gemilerin 13 bin 127'sini genel kargo, 7 bin 777'sini dökme yük, 5 bin 188'ini ise konteyner gemisi oluşturdu.

604 canlı hayvan taşıyan gemi, 258 araç taşıyan gemi ve 87 çimento gemisi de aynı dönemde Türk boğazlarından geçiş yaptı.

Boğazlardan bu dönemde toplamda 767,5 milyon gros tonluk gemi geçerken, İstanbul Boğazı'ndan geçenler için söz konusu değer 301,5 milyon gros ton, Çanakkale Boğazı'ndan geçenler için ise 466 milyon gros ton olarak hesaplandı.

Aynı dönemde, kılavuz alan gemi sayısı da iki boğazın toplamında 24 bin 260 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl ve bu yılın ilk 6 ayına ilişkin boğazlardan geçen gemi sayılarına ilişkin detaylar ise şöyle:

2025'in İlk Yarısı 2026'nın İlk Yarısı İstanbul Boğazı 19.381 19.277 Çanakkale Boğazı 21.607 20.941 TOPLAM 40.988 40.218

Kaynak: AA