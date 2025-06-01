Türk Böbrek Vakfı, 40. Yılını Coşkuyla Kutladı

Türk Böbrek Vakfı (TBV), 40. yılını, üyeleri ve destekçilerinin katılımıyla düzenlenen özel baloyla kutladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe, İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, TBV Mütevelli Heyeti üyeleri, çalışanlar ve vakıf gönüllüleri katıldı.

Vali Yardımcısı Gemici, burada yaptığı konuşmada, vakfın toplum sağlığına katkılarına işaret ederek, "Türk Böbrek Vakfının çalışmaları sadece sağlık değil, toplumsal bilinç adına da çok kıymetli. 40 yıl boyunca artan bir ivmeyle sürdürülen bu gönüllü mücadelenin her aşamasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

TBV Kurucu Başkanı Timur Erk ise kurumların yaşamının da insanlar gibi iniş ve çıkışları olduğunu söyledi.

Yollarından sapmadan, kamu yararı için kesintisiz hizmet verdiklerini belirten Erk, "Bugüne kadar yalnızca misyonumuzla değil, ülkeye kattığımız değerlerle de anıldık. Kurduğumuz diyaliz merkezleri, sağlık evleri, eğitim projeleriyle milyonlarca kişiye ulaştık. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan mezunlarımızla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Erk, yeni dönemde de aynı kararlılıkla çalışmalara devam edeceklerini kaydederek, "40. yılımıza yeni bir merkezle, yeni hedeflerle giriyoruz. 40 yıllık bu uzun yolculukta yolumuzu aydınlatan hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Masamızda heyecan verici projeler, aklımızda büyük hayaller var. Tecrübemizle daha büyük başarılara yelken açacağız." dedi.

Gecede, vakfa hizmet veren 20, 25 ve 30 yıllık çalışanlara teşekkür belgesi sunuldu.