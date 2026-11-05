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Türk bilim insanı Kırlıkovalı Erzincan'da F-35 ve B-2'nin görünmezliğini anlattı

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Türk bilim insanı Kırlıkovalı Erzincan'da F-35 ve B-2'nin görünmezliğini anlattı
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F-35 ve B-2'nin görünmezlik kaplaması çalışmalarına katkılarıyla tanınan Türk bilim insanı Ergün Kırlıkovalı, Erzincan'da üniversite öğrencileriyle buluştu. Kırlıkovalı, konferansta ileri polimer teknolojileri ve savunma sanayisindeki malzeme biliminin önemini anlattı.

Dünyanın en gelişmiş savaş uçakları arasında gösterilen F-35 ve B-2 Spirit'in radarlardan gizlenmesini sağlayan "görünmezlik kaplaması" çalışmalarına katkılarıyla tanınan Türk bilim insanı Ergün Kırlıkovalı, Erzincan'da üniversite öğrencileriyle buluştu.

Kırlıkovalı, Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yapay Zeka Kulübü ile Türk Halk Bilimi Kulübünün katkılarıyla düzenlenen "F-35 ve B-2'nin Görünmezliğinin Ardındaki Türk Bilim İnsanı Ergün Kırlıkovalı" başlıklı konferansa katıldı.

Kırlıkovalı, havacılık ve savunma sanayisinde kullanılan ileri polimer teknolojileri, bilimsel araştırmaları ve mesleki deneyimleri hakkında bilgi verdi.

F-35 ve B-2 uçaklarının radar görünürlüğünü azaltmaya yönelik teknolojilerden örnekler veren Kırlıkovalı, malzeme biliminin modern havacılık ve savunma sanayisindeki önemine dikkati çekti.

Bilimsel araştırmaların yenilikçi teknolojilere dönüştürülmesi, girişimcilik ve araştırma kültürü konularında da deneyimlerini paylaşan Kırlıkovalı, öğrencilerin bilimsel çalışmalara yönelmesinin önemini vurguladı.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ın da katıldığı konferans, öğrencilerin ve akademisyenlerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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