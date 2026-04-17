Türk bayrağına saygısızlık yapan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada Türk bayrağına yönelik saygısızlık içeren görüntüler paylaşan 15 yaşındaki I.N.B. hakkında adli işlem başlattı. Ayrıca, dijital yayılımın önlenmesi için 259 URL adresi bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, Türk bayrağına yönelik saygısızlık yaptığı belirlenen şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, sosyal medyada Türk bayrağına yönelik saygısızlık içeren görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma yürüttü.

İncelemeler sonucunda, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen 15 yaşındaki zanlının I.N.B. olduğu tespit edildi.

Şüpheli I.N.B. hakkında "Devletin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK), söz konusu görüntülerin dijital ortamda yayılmasının önlenmesi amacıyla 259 URL adresi bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
