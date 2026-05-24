Türk basın mensupları Ukrayna'nın Rus sınırında yer alan Sumi bölgesini ziyaret etti

Türk basın mensupları, Rusya sınırına 20 km uzaklıktaki Sumi bölgesini ziyaret ederek Ukraynalı yetkililer ve askerlerle görüştü. Bölgede 17 bin yerleşim alanının zarar gördüğü belirtildi.

Türk basın mensupları Ukrayna'nın Rusya sınırına 20 km uzaklıkta bulunan Sumi bölgesini ziyaret ederek Ukraynalı yetkililerle görüştü.

Rusya sınırına yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve 300 kilometrelik aktif sınır hattına sahip bölge, Rusya'nın Kursk bölgesine oldukça yakın bir konumda yer alıyor.

Rus ordusu, savaşın ilk günlerinde geniş kapsamlı bir saldırı başlatarak Donetsk, Luhansk, Harkiv, Sumi, Çernigiv ve Belarus üzerinden Çernobil bölgesine girerek Kiev'i de kuşatmıştı. Ukrayna, Haziran 2024'te Sumi bölgesinde kontrolü yeniden sağlamıştı.

AA muhabirinin de aralarında bulunduğu Türk basın mensupları, bölgede yer alan 21. Ayrı Mekanize Tugayı'nı ziyaret ederek, Ukraynalı askerlerle görüştü. Askerler, eğitim alanları ve kullandıkları ekipmanları tanıttı.

Sumi Bölgesi Askeri Valiliği Birinci Başkan Yardımcısı Volodymyr Babych, askeri bir anıt önünde yaptığı açıklamada, komşularıyla barış içinde yaşayacakları günlerin gelmesini diledi.

Babych, bölgede şu ana kadar 17 bin yerleşim ve inşaat alanının zarar gördüğünü aktararak şehirde her gün defalarca hava saldırısı sirenlerinin çaldığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker
