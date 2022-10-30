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Türk askeri yeteneğiyle göz kamaştırıyor! Genç teğmenin sesi milyonları mest etti

Güncel Haberler

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan askerlerimizin birbirinden farklı yetenekleri, göz kamaştırmaya devam ediyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde "İnci tanem" şarkısını seslendiren genç teğmenin sesi ise duyanları adeta mest etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri sadece savunma ve ataktaki gücüyle değil, sanat ve spor alanlarındaki başarısıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

SESLENDİRDİĞİ ŞARKI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Genç teğmenin söylediği "İnci tanem" şarkısı büyük beğeni topladı. Dinleyenin defalarca dinlemesini sağlayan şarkı ayın en çok izlenenleri arasına girdi.

MİLYONLARCA İZLENME ALDI

Teğmenin şarkı söylediği anların videosu, sosyal medyada kullanıcılar tarafından milyonlarca kez izlendi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Güncel Haberler

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