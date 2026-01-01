Haberler

Türk askeri yeni yıla görev başında girdi

Türk askeri yeni yıla görev başında girdi
Güncelleme:
Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli Mehmetçik, yeni yılın ilk dakikalarında görevlerini yerine getirmenin gururunu yaşadı. F-16 jetleri üssten havalandı.

TÜRK askeri yeni yıla görev başında girdi. Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli Mehmetçik, yeni yılın ilk dakikalarında da görevlerini yerine getirmenin gururunu yaşadı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı personeli, yılbaşına görev başında girdi. Yılın son günü sabah saatlerinden itibaren görevine başlayan üs komutanlığı personeli, yeni yılın ilk dakikalarında da görevlerini yerine getirmenin gururunu yaşadı. Yeni yılın ilk dakikalarında, F-16 jetleri üsten havalandı. 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
