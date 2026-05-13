Haberler

Bakan Ersoy, Bankacılık Sektörü Temsilcileriyle Turizm Sezonu ve Finansman Yapısını Değerlendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar ve bankaların yöneticileriyle bir araya gelerek turizm sektörünün mevcut durumu, finansmanı ve yaz sezonu beklentilerini değerlendirdi.

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve kamu-özel bankalarının üst düzey temsilcileriyle turizm sektörünün mevcut görünümü, finansman yapısı ve yaz sezonuna ilişkin beklentileri değerlendirdiklerini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alpaslan Çakar ve kamu-özel bankalarımızın üst düzey temsilcileriyle turizm sektörümüzün mevcut görünümünü, finansman yapısını ve yaz sezonuna ilişkin beklentileri kapsamlı bir şekilde değerlendirdik."

Toplantımızı, restorasyon süreci tamamlandığında Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni merkez binası olarak hizmet verecek olan tarihi Ahmet Ratip Paşa Köşkü'nde gerçekleştirdik.

Toplantımızda, Körfez bölgesinde yaşanan savaşın turizm hareketliliğine etkileri, rezervasyon eğilimleri, finansmana erişim, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve sektörümüzün sürdürülebilir büyümesine yönelik atılabilecek adımları ele aldık.

Turizm sektörümüzün güçlü yapısını korumak adına bankacılık sektörü, hava yolu şirketlerimiz ve tüm paydaşlarımızla koordinasyon içinde çalışmayı sürdürüyoruz."

Kaynak: ANKA
Trump ve Şi’den piyasaları sarsacak 30 milyar dolarlık hamle

2 liderden piyasaları sarsacak hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'de korkunç iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar

Kan donduran iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar
Beşiktaş'tan Xhaka hamlesi

Süper Lig devinden rakiplerini kıskandıracak transfer: Xhaka!
'Fısfıs İsmail' oyuncu Alp Balkan'ın cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı: Keşke tanımasaydım

"Fısfıs İsmail" yakın dostunun cenaze töreninde: Keşke tanımasaydım
Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi

Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi
Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu

Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu
Uganda Cumhurbaşkanı Museveni törene kurşun geçirmez cam fanus içinde katıldı

Can korkusu bu olsa gerek! Ülkenin lideri törene böyle katıldı
Amedspor'dan Icardi iddialarına yanıt

Amedspor'dan beklenen açıklama!