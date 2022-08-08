TURİZM ELÇİSİ CAMİ İMAMI

İZMİR'in Selçuk ilçesindeki İsa Bey Camisi'nin imamı İbrahim Taşdemir, gelen yabancı turistleri kolonya ve şeker ikram ederek karşılıyor. Misafirperverliği ile dikkat çeken Taşdemir, turistlere ayrıca İslam dinini anlatıp, Kur'an-ı Kerim hediye ediyor.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik 2017'de düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir'in babası, İsa Bey Camisi'nin imamı İbrahim Taşdemir, camiye gelen turistlere gösterdiği misafirperverlikle dikkat çekiyor. Taşdemir, turistleri kolonya ve şeker ikram ederek karşılıyor. İyi derecede İngilizce bilen Taşdemir, bazı dillerde de turistlerle anlaşabilecek kadar kelime biliyor.

7 yıldır camide görev yaptığını belirten İbrahim Taşdemir, Türkiye'ye, devletimize, dinimize hizmet; bizim görevimiz. Allah, böyle bir camide, böyle bir görev yapmayı nasip etti. Ben de bunu en iyi şekilde icra etmeye çalışıyorum? dedi.

Sultanahmet Camii ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan aldığı değişik dillerdeki kitaplarla insanlara İslam dini ve Kur'an-ı Kerim ile ilgili bilgilendirme de yapan Taşdemir, 'Şu an elimizde 20 değişik dilde Kur'an-ı Kerim var. Bunları dünyanın her yerinden gelen kişilere dağıtıyoruz. Gönlümüz onların da son vahiyden, Kur'an-ı Kerim'den haberdar olmalarını arzu ediyor. Ahiretlerini kurtarsınlar, gönlümüz derdimiz bu. Türkiye'mizi misafirperver olarak tanısınlar istiyoruz dedi.

'ADEM'İN ÇOCUKLARINA ÇAĞRI YAPIYORUZ'

Göreve ilk geldiğinde bir süre turistleri gözlemlediğini anlatan Taşdemir, Bu camide görev yaptığımda, 6 ay boyunca camiye gelenleri izledim. Gördüm ki; dünyanın her yerinden, her türlü insan geliyor. Türk- İslam kültürüyle ve engin hoşgörüsüyle yetiştik. Mevlana'mız 'Ne olursan ol yine gel' diyor. Burada aslında Adem'in çocuklarına hangi ırktan olursa olsun çağrı yapılıyor. Ben de bu çağrının içinde yer almak, misyonu sürdürmek istedim. İnsanları Kur'an-ı Kerim'e davet ediyoruz. Herkes bizi çok dil biliyor sanıyor. Fakat ben o kadar çok dil bilmiyorum. Sadece bu işin sırrını öğrendim. Buraya gelen insanların dillerinde birkaç cümle söylüyorum. Dillerindeki bazı önemli cümleleri küçük kartlara yazdım. Sosyal medyada yaptığım bilgilendirme çalışmalarına dair videolar yayınlandıktan sonra samimi gönüller, hep dua etti. Çok olumlu ve güzel geri dönüşler aldım. Milletimizin ferasetinin çok yüksek olduğunu biliyorum. Bizim milletimiz hep iyilikten yanadır. Güzel olan her şeyi takdir eder diye konuştu.

'ONSUZ HİÇBİR ŞEY DÜŞÜNMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Oğlunun Diyarbakır'da 5 yıl önce şehit olduğunu belirten Taşdemir, Oğlumuz Rabb'imizin lütfuyla şehit oldu. Bunu gerçekten bir lütuf olarak görüyoruz. Caminin içinde benim özel bir odam var, oğlumun resimlerini koydum. Onsuz hiçbir şeyi düşünmek mümkün değil. Onu anıyoruz, hatırlıyoruz ve dua ediyoruz. Ziyaretçilerimizin ona dua etmesine vesile oluyoruz. Bütün şehitlerimizi yad ediyoruz dedi.

Camiyi ziyaret eden Polonyalı turistler ise imam Taşdemir'in bilgilendirme çalışmasından memnun olduklarını söyledi.