Turistleri gizlice çeken sapık yakalandı! Telefonundan 7 yıllık arşiv çıktı

Güncelleme:
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde turistlerin izinsiz görüntülerini çeken 57 yaşındaki Bülent K. gözaltına alındı. Cep telefonundaki gizli bir dosyada 2018 yılından itibaren tatil bölgelerinde çekilmiş görüntüler bulunan Bülent K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Turizm Jandarma ekipleri, önceki gün devriye sırasında bir kişinin turistlerin görüntülerini çektiğini fark etti. Ekipler, takibe aldıkları Bülent K.'yi gözaltına aldı.

TURİSTLER ŞİKAYETÇİ OLDU, TELEFONUNDAN 7 YILLIK ARŞİV ÇIKTI

Görüntüleri çekilen 2 turist ise şüpheliden şikayetçi oldu. Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Bülent K.'nin cep telefonunda inceleme yapıldı. Telefondaki gizli bir dosyada 2018 yılından itibaren tatil bölgelerinde çekilmiş videolar bulundu.

SERBEST BIRAKILDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısehmus nisa:

herhalde tutuklamak için birine tecavüz etmesini bekliyorlar.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısehmus nisa:

herhalde birine tecavüz etmesini bekliyorlar.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
