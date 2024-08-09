Turist gemisi Astoria Grande Sinop'a geldi

"Astoria Grande" adlı turist gemisi 915 yolcusuyla Sinop'a geldi.

İzmir'in Çeşme ilçesinden hareket eden Panama Bandıralı yolcu gemisi "Astoria Grande", Sinop Limanı'na demir attı.

Gemiden çıkış işlemlerini yapan turistler, tur otobüsleriyle kentteki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

193 metre boyundaki geminin, 454 kişilik mürettebat ve 915 yolcusuyla akşam saatlerinde Rusya'nın Soçi kentine dönmek üzere limandan ayrılacağı öğrenildi.

Bu yıl ilk seferini 6 Haziran'da yapan Astoria Grande adlı lüks yolcu gemisinin Sinop'a 5'inci kez geldiği ve kente toplam 4 bin 399 yolcu taşıdığı bildirildi.