Haberler

Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın riskine karşı önlemler sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Turhal ilçesinde Yeşilırmak'ta su seviyesinin yükselmesiyle oluşan taşkınlara karşı belediye, DSİ ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 4 kilometrelik hatta tahkimat çalışmaları başlatıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde, Yeşilırmak'ta yaşanan ve devam etmesi beklenen taşkına karşı alınan önlemler artırılıyor.

İl genelinde artan yağışların ardından Yeşilırmak ve kollarında su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Turhal'da da bazı bölgelerde taşkın ve su baskınları yaşandı.

Turhal Belediyesi, DSİ ve Tokat İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerce, yaşanabilecek yeni taşkınlara karşı kamyon ve iş makineleri ile ırmak kenarında tahkimat yapılmaya başlandı.

Çalışmaların, Kazım Karabekir Mahallesi'nden başlayarak Borsa Mahallesi'ne kadar uzanan yaklaşık 4 kilometrelik hat boyunca devam edeceği öğrenildi.

Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli, çalışmaların devam ettiği bölgelerde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada

Büroya girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
Yargıtay'dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında 'yoksulluk' şartı

Yargıtay’dan nafakada tüm dengeleri değiştirecek karar
Finali kaybeden Cristiano Ronaldo, maç sonunda hüngür hüngür ağladı

Sen bu hallere nasıl düştün?
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş

İsrail'i yenip dünya gündemindeydi: Türkler'e seslenip bakın ne demiş
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var

AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler kimseye yaranamadı
'Süper El Nino' geliyor! Türkiye için korkutan senaryo

Tarihin en güçlüsü geliyor! Türkiye için korkutan senaryo
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu

ABD ve İran restleşti! İki taraf da masaya 5 şart koydu